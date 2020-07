Getuigen gezocht van schietincident Van Adrichemweg Rotterdam

Bewoners van een appartementencomplex aan de van Adrichemweg keken dinsdagochtend vreemd op. Hun portiekdeur moest het ontgelden en is vermoedelijk die nacht beschoten. Voor zover bekend is er niemand gewond geraakt. Ter plaatste trof de politie zeven hulzen aan. De politie startte een buurtonderzoek en hieruit blijkt dat deze beschieting mogelijk rond 03.00 uur die nacht is gebeurd. De politie komt graag in contact met getuigen.

Meer informatie?

Neem dan contact op met de politie. Als u iets verdachts gezien heeft, camerabeelden heeft of meer weet over wat er gebeurd is, komen we graag met u in contact. Bel 0900-8844 of vul onderstaand tipformulier in. Als u liever anoniem contact opneemt, bel dan 0800-7000 of ga naar meldmisdaadanoniem.nl.