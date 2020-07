Steekincident in kamerverhuurpand

Waalwijk - Een 27-jarige man uit Letland is dinsdagavond in een kamerverhuurpand aan de Hugo de Grootstraat met een mes in zijn linkerbovenbeen gestoken. De politie arresteerde na een zoekactie in Waalwijk een 30-jarige landgenoot van het slachtoffer als verdachte. Hij werd aangehouden en ingesloten in het cellencomplex.