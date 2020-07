Verkeerscontroles in Tilburg Noord en Oisterwijk

De eerste controle vond tussen 18.45 en 19.15 uur plaats op de Offenbachstraat in Tilburg. Hier werden maar liefst 23 bekeuringen uitgedeeld, 16 x gordel, 4 x niet kunnen tonen rijbewijs en 3 x niet handfree bellen. Hierna verplaatsten de agenten zich naar de Groenstraat in Oisterwijk. Tussen 19.30 en 20.00 uur kregen daar drie automobilisten een bon omdat ze geen gordel droegen. Een korte controle daarna op de Dirigentenlaan in Tilburg leverde geen bekeuringen op. Vervolgens hebben de dienders tussen 20.45 en 21.15 uur een controleplaats ingericht op de Heikantlaan in Tilburg. Hier werden zeven automobilisten bekeurd omdat ze te hard reden. De laatste actie was tussen 21.25 en 22.00 uur op de Jules Verneweg in Tilburg. Daar kregen vijf automobilisten een bekeuring voor het overtreden van de maximumsnelheid en één voor het niet handfree bellen.