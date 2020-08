Onderzoeksteam deelt bevindingen coldcase Manon Seijkens

Het oorspronkelijke en latere onderzoek leidden niet tot een oplossing, ondanks de aanhouding van drie verdachten en zelfs een veroordeling in eerste aanleg van één van hen. Deze verdachte werd in hoger beroep vrijgesproken. “Terecht,” zegt teamleider Jeroen Snellen van het coldcase team van de politie Oost-Brabant, waar het onderzoek enkele jaren geleden werd ondergebracht. “Geen van de drie aangehouden mannen heeft het gedaan,” zegt hij stellig. Hij vervolgd: “Het is zo’n zaak die mij en de collega’s van mijn team niet los zal laten totdat de dader achter slot en grendel zit. We hebben de afgelopen jaren alles uit de kast getrokken, alles opnieuw tegen het licht gehouden, om de dader te vinden. Jammer genoeg heeft dat nog niet het gewenste resultaat opgeleverd.” In een ultieme poging om de zaak na al die jaren toch nog op te lossen, deelt het team enkele nieuwe bevindingen in de hoop dat het mogelijke getuigen aan het denken zet en ze met hun informatie naar voren stappen.



Haar van Oost-Aziatische donor

Al eerder was bekend dat er op het stoffelijk overschot van Manon een lange, zwarte haar was aangetroffen. Het gaat daarbij om een haar van 27 centimeter lengte, die door het ontbreken van een haarzakje niet voor standaard afname van DNA geschikt is. Van de haar kon echter met nieuwe technieken wel zogenaamd mytochondriaal DNA worden gehaald. Deze soort DNA zegt iets over de afkomst van de donor en wordt in de moederlijn overgedragen. In dit geval hebben specialisten van het NFI vastgesteld dat de haar kenmerken heeft die het meest frequent voorkomen in oostelijk deel van Azië. De donor komt daar dus vandaan of heeft daar aan moeders kant zijn of haar roots liggen. “De haar zou van de dader kunnen zijn, “ zegt Snellen, “maar kan evengoed afkomstig zijn van iemand dicht bij de dader zoals bijvoorbeeld een partner. Maar de donor kan ook iemand anders zijn waarmee Manon kort voor haar dood nog contact heeft gehad. Het kan dus ook een spoor naar een belangrijke getuige zijn. De haar behoort in elk geval niet toe aan één van de eerder gearresteerde verdachten.”



Gedood op de dag van verdwijnen

Voor de rechercheurs van het coldcase team is het meest voor de hand liggende scenario dat Manon op de dag van haar verdwijning al om het leven moet zijn gebracht, nadat ze waarschijnlijk eerst seksueel is misbruikt. Geluiden dat ze in de dagen daarna nog is gezien zijn zeer onwaarschijnlijk. Het team gaat er van uit dat ze is vermoord op de plek waar ze pas ruim een half jaar later wordt gevonden. Dat was in een dichtbegroeide bosschage nabij het kanaal. Teamleider Jeroen Snellen noemt het een onplezierige plek om te vertoeven, zeker op een warme zomerdag. “Een plek met dichte begroeiing, braamstruiken en op warme dagen veel steekvliegen en muggen. Geen plek om voor je plezier te verblijven.” In de buurt van die locatie zaten regelmatig vissers, maar een onderzoek onder deze doelgroep leverde geen bruikbare informatie op. Snellen vertelt ook dat juist op die bewuste plek destijds door een vervelende samenloop van omstandigheden niet is gezocht. “Omdat een lid van de zoekploeg van de ME zijn been brak is de zoekactie voortijdig gestaakt. De plek is uiteindelijk alleen vanuit een vliegtuigje bekeken.“



























Plaatselijk bekende dader

De teamleden zijn er van overtuigd dat de dader de omgeving goed moet hebben gekend. Je moet de plek waar het meisje uiteindelijk werd aangetroffen kennen om er te komen. Zonder door het water te hoeven, is het alleen te bereiken via een soort sluisje; een route die je moet weten. “Wij denken dat de dader in de buurt heeft gewoond, wat overigens niet wil zeggen dat hij daar officieel was ingeschreven. Iemand die niet opviel in het dagelijkse straatbeeld. Maar,” vervolgd Snellen, “van wie het met de kennis van nu misschien wel is opgevallen dat hij na de verdwijning van Manon ook uit de buurt vertrokken is.”



Bontgekleurde damespump

Een ander spoor dat naar een dader of een mogelijk belangrijke getuige zou kunnen leiden, zijn de schoenen die Manon droeg toen ze werd aangetroffen. Het feit dat ze schoenen droeg is sowieso opvallend, omdat ze op blote voeten thuis was weggegaan. Die moet ze die dag van iemand anders hebben gekregen. “Diegene zouden wij natuurlijk heel graag willen spreken, “ zegt de teamleider. Het gaat daarbij om bontgekleurde damespumps, merk Marie-Claire, waarbij extra gaatjes in de riempjes zijn gemaakt om ze voor een kindervoet passend te maken.



























Belletje rinkelen

Het coldcase rechercheteam hoopt dat ze door het delen van deze bevindingen uiteindelijk de dader alsnog gaan vinden. “Misschien doet het gegeven dat de haar van Oost-Aziatische afkomst is wel bij iemand een belletje rinkelen,” zegt teamleider Snellen. “Misschien wel in combinatie met een buurtbewoner uit die tijd. Mogelijk ziet iemand een verband tussen die lange, zwarte haar en de bij Manon aangetroffen opvallende damesschoenen. Of weet iemand zich te herinneren wie in die buurt dergelijke schoenen had.” Hij benadrukt dat mensen zich ook met de kleinste beetjes informatie kunnen wenden tot de rechercheurs van het coldcase team in Eindhoven. “We onderzoeken elke tip.”



Mensen kunnen het coldcase team bereiken via het landelijk politienummer 0900-8844 of via de opsporingstiplijn 0800-6070. Gegarandeerd anoniem informatie delen kan via het nummer van Meld Misdaad Anoniem, 0800-7000. U kunt natuurlijk ook het onderstaande tipformulier invullen.