Nieuwe ontwikkelingen in stalkingszaak

Limburg / Brabant - In een langslepende stalkingszaak in Noord-Limburg en Brabant, waarbij in het verleden ook brandstichtingen zijn gepleegd en waarover het programma ‘Gestalkt’ van SBS 6 heeft bericht, is uit onderzoek door de politie gebleken dat er nieuwe ontwikkelingen gaande zijn.