Getuigenoproep brand De Posthof in Bladel

Het is voor de politie van groot belang om te spreken met getuigen en/of mensen die beelden hebben gemaakt van de brand. De politie hoopt hierdoor de oorzaak van de brand te kunnen achterhalen. Getuigen worden verzocht contact op te nemen via 0900-8844, anoniem via Meld Misdaad Anoniem (0800-7000) of via onderstaand tipformulier.