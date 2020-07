Getuigen gezocht na beroving

Rond 11:50 uur liep het slachtoffer over de Laan van Berlijn in de richting van de Engelandlaan, toen bij de kruising met de Boedapeststraat een man haar van achteren aanviel. De vrouw kwam hierbij ten val en raakte licht gewond. De dader greep haar ketting en rende daarna weg in de richting de Laan van Angers.



De verdachte werd geschat op de leeftijd van 20 tot 25 jaar oud, was tussen 1.80 en 1.85 meter lang en droeg een volledig lichtgrijs trainingspak.



Bent u getuige geweest van de beroving op de Laan van Berlijn? Heeft u de verdachte rond 11:50 uur in de omgeving gezien? Heeft u mogelijk camerabeelden van de beroving of de verdachte? Of heeft u andere informatie die de recherche kan helpen bij het onderzoek naar deze beroving? Neem dan contact op met de politie via telefoonnummer 0900-8844 of anoniem bij Meld Misdaad Anoniem via telefoonnummer 0800-7000.



2020137182