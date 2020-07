Getuigen gezocht van straatroof Titanialaan

Rond 17:30 uur stond het slachtoffer op de Titanialaan bij zijn geparkeerde auto, toen hij door een man werd bedreigd met een mes. De verdachte eiste de telefoon van de man. Maar het slachtoffer verzette zich, waarbij de verdachte tegen de auto aan viel. De dader stond snel op en pakte door het open raam de autosleutel uit het contact van de auto van het slachtoffer. Daarna rende hij met de sleutel weg in de richting van de Deimoslaan.



De verdachte had een blanke huidskleur, lichtblond haar en was ongeveer 1,70 meter lang. Hij was helemaal in het zwart gekleed en droeg een trui met capuchon.



De recherche onderzoekt deze zaak en is op zoek naar getuigen. Bent u getuige geweest van de straatroof op de Titanialaan? Heeft u de verdachte rond 17:30 uur in de omgeving zien lopen? Heeft u mogelijk camerabeelden van de beroving of de verdachte? Of heeft u andere informatie die de recherche kan helpen bij het onderzoek naar deze straatroof? Neem dan contact op met de politie via telefoonnummer 0900-8844. Liever anoniem? Bel dan Meld Misdaad Anoniem via telefoonnummer 0800-7000.



2020137423