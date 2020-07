Man op heterdaad aangehouden na drugsdeal

Naar aanleiding van een melding via Meld Misdaad Anoniem (tel.nr. 0800-7000) startte de politie een onderzoek naar de man. Hij zou mogelijk handelen in verdovende middelen. Tijdens een actie in het onderzoek werd de verdachte door agenten gezien tijdens een overdracht van drugs. Daarop werd de verdachte op heterdaad aangehouden. Aansluitend werden een auto en een woning doorzocht. Hierbij werden onder andere harddrugs en een wapen aangetroffen.



Actiedag

Deze aanhouding was onderdeel van een speciale actiedag. Tijdens deze actiedag werken de gemeente, het Openbaar Ministerie en de politie intensief samen en besteden extra aandacht aan tips van buurtbewoners die onder andere binnenkomen via Meld Misdaad Anoniem.



Meld Misdaad Anoniem

De anonieme melding via Meld Misdaad Anoniem heeft in deze zaak een belangrijke rol gespeeld. Meld Misdaad Anoniem is een onafhankelijk meldpunt waar u anoniem informatie kunt doorgeven over criminaliteit en misdaad. Op deze manier kunt u een bijdrage leveren aan de veiligheid in uw eigen omgeving.

Heeft u ook informatie over criminaliteit en misdaad? Bel dan Meld Misdaad Anoniem via telefoonnummer 0800-7000 of neem direct contact op met de politie via telefoonnummer 0900-8844.



2020137550