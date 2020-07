Getuigen steekincident gezocht

Rond 03.00 uur ontving de politie een melding van een steekincident in het parkje aan het De Brinkpad. Op de locatie troffen agenten een gewonde 30-jarige man aan die verklaarde kort daarvoor te zijn neergestoken door een andere man. Het slachtoffer is met spoed naar het ziekenhuis vervoerd. Agenten deden uitgebreid onderzoek op de locatie, maar troffen geen verdachte meer aan.



Getuigen gezocht

De politie komt graag in contact met mensen die in de nacht van 2 op 3 juli rond 03.00 uur iets gezien of gehoord hebben op het De Brinkpad in Den Haag. Heeft u meer informatie over het steekincident? Of beschikt u over videobeelden? Bel dan met de recherche via 0900-8844 of M 0800-7000.