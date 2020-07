Getuigen poging kettingroof gezocht

Het 85-jarige slachtoffer fietste donderdagmiddag 2 juli rond 17.40 uur op de Vincent van Goghsingel toen zij plotseling werd geduwd door een snorfietser. Vervolgens probeerde de man op de snorfiets de vrouw van haar ketting te beroven. Dit mislukte, maar de vrouw kwam hierbij wel ten val en raakte gewond. De onbekende man ging er vervolgens zonder ketting vandoor op zijn snorfiets. De vrouw heeft aangifte gedaan.



Signalement verdachte

- man van circa 20 jaar oud;

- blanke huidskleur;

- opvallend lang;

- normaal postuur;

- blond haar, normaal onopvallend kapsel;

- soort grijs of crèmekleurig jack;

- lange broek, kleurloos, grijs of crèmekleurig;



Getuigen gezocht

De politie komt graag in contact met mensen die donderdagmiddag 2 juli iets gezien of gehoord hebben van de poging straatroof. Heeft u informatie? Neem dan contact op met de recherche via 0900-8844 of M 0800-7000.



Team West

In het opsporingsprogramma Team West is dinsdag 30 juni aandacht besteed aan verschillende kettingroven in de omgeving van Hillegom in de afgelopen periode. Klik hier voor meer informatie.



Doe aangifte

Bent u slachtoffer van een beroving, of een ander misdrijf, bel dan altijd direct 112. Immers, 112 daar pakken we daders mee. Bent u al eerder slachtoffer geworden, maar heeft u dat nog niet bij de politie gemeld? Doe dit dan alsnog. Via nummer 0900-8844 kunt u een afspraak maken voor een aangifte. Wanneer u daar behoefte aan hebt, is slachtofferhulp ook beschikbaar.