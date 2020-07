Politiecontrole leidt tot 5 aanhoudingen

De laatste tijd zijn er in Waalwijk veel inbraken gepleegd. Om die reden controleren politiemensen extra scherp. Zo willen twee agenten in de vroege ochtend van vrijdag 3 juli rond 05:00 uur twee personen controleren in de omgeving van de Noordstraat in Waalwijk. Wanneer ze hen aanspreken, gaat een persoon er vandoor. De ander probeert ook nog weg te komen, maar wordt door een van de agenten aangehouden. Tijdens het fouilleren van de aangehouden man blijkt hij goederen in zijn bezit te hebben die te linken zijn aan eerder gepleegde diefstallen. Hierop is direct een onderzoek gestart. Het onderzoek leidt de politiemensen naar een woning aan de Noordstraat, waar ze drie mensen aanhouden. In de woning treffen agenten nog meer goederen aan die te linken zijn aan eerder gepleegde diefstallen. Naast de goederen zijn er ook verschillende voertuigen in beslag genomen.

Later die ochtend konden agenten de gevluchte verachte alsnog aanhouden met hulp van onder andere de politiehelikopter. Totaal zijn er vijf verdachten aangehouden van 22, 23, 27 en 29 jaar. Ze zitten alle vijf vast en worden door de politie gehoord. Het onderzoek is in volle gang. De goederen die zijn aangetroffen worden door de politie onderzocht en teruggebracht naar de rechtmatige eigenaar.