Wat ze ook verzinnen, laat ze niet binnen!

Het slachtoffer van deze babbeltruc heeft een signalement doorgegeven aan de politie. Het gaat om een man met een blanke huidskleur. Hij is vermoedelijk tussen de 40 en 50 jaar oud en 1.70 tot 1.75 meter lang. De man had een normaal postuur en kort opgeschoren haar met bovenop zijn hoofd een kalende plek. Hij was netjes gekleed in o.a. een lichtgrijs colbert.

Hebt u meer informatie die ons kan helpen deze zaak op te lossen? Dan wordt u vriendelijk verzocht contact op te nemen met de politie. Dat kan via het algemene telefoonnummer van de politie (0900-8844) of via What’s App (06-12207006). Als u anoniem informatie wilt doorgeven dan kan dat ook. Bel dan naar Meld Misdaad Anoniem (0800-7000) of deel het via hun website: www.meldmisdaadanoniem.nl. Vermeld bij contact graag het zaaknummer 2020-171560.