Evaluatie voetbalwedstrijd FC Eindhoven - Helmond Sport afgerond

Auditteam Voetbal en Veiligheid

Het Auditteam Voetbal en Veiligheid heeft op eigen initiatief een onderzoek gedaan naar de gebeurtenissen tijdens en na de wedstrijd FC Eindhoven - Helmond Sport. Het eindrapport van het auditteam is beschikbaar bij het Auditteam Voetbal en Veiligheid of op www.rijksoverheid.nl (via de zoekterm Auditteam Voetbal en Veiligheid). Het auditteam doet, na gesprek met alle betrokkenen, vijftien aanbevelingen. De belangrijkste aanbevelingen uit het rapport zijn:

De politie krijgt de aanbeveling om de commandostructuur te verbeteren en te zorgen voor een goede regie in alle fasen van een dergelijk incident. Het zou goed zijn om nogmaals de processen en procedures tegen het licht te houden en deze nogmaals te oefenen. Ook met betrokken clubs, bijvoorbeeld als het gaat om de uitstroom en het vertrek van het uitvak. Hierbij is extra aandacht nodig voor de communicatie met bestuur en BVO’s, zodat alle partners tijdig op de hoogte zijn van de actuele stand van zaken.



Veiligheidsorganisaties: de stewardorganisaties van Helmond Sport en FC Eindhoven kunnen nog verder verbeteren als het gaat om het sneller aanspreken en ingrijpen. Daarnaast krijgt FC Eindhoven de aanbeveling om regelmatig te oefenen in het omgaan met calamiteiten en optimaler gebruik te maken. van de commandopost. Helmond Sport krijgt het advies om bij uitwedstrijden de veiligheidscoördinator mee terug naar Helmond te laten reizen.



Het stadion van FC Eindhoven en de infrastructuur daaromheen heeft verbeteringen in de inrichting nodig om te kunnen werken ten tijde van incidenten. Daarnaast zal de inzet van stewards tijdens wedstrijden erop gericht moeten zijn om te voorkomen dat supporters over de hekken kunnen klimmen. FC Eindhoven en de gemeente Eindhoven zijn met elkaar in goed overleg om de voorgestelde verbeteringen zo snel mogelijk door te voeren.

Alle partners geven nadrukkelijk aan de aanbevelingen te onderschrijven en stappen te gaan zetten om tot verbetering te komen.

Beoordeling geweld

De politie evalueert haar inzet en optreden doorlopend, de leerpunten worden gebruikt om te komen tot verbeteringen in de eigen processen. Dat is uiteraard ook in deze casus gebeurd. Uit de evaluatie is een aantal aanbevelingen en conclusies gekomen, die in lijn zijn met de aanbevelingen van het auditteam.

Ook wordt het door de politie toegepaste geweld beoordeeld door een commissie. Die beoordeling leidt tot adviezen aan de politiechef en de districtchef. In zijn algemeenheid kan een politie-inzet heftig overkomen op betrokken. De afgelopen periode hebben vertegenwoordigers van de politie meermaals met supporters in hierover gesproken en is begrip ontstaan voor elkaar.

Beoordeling aangiften door OM

Twee supporters van Helmond Sport deden aangifte tegen de politie in verband met geweld dat door agenten was gebruikt. Dit gebeurde nadat bussen met supporters terugkeerden in Helmond. Een man werd gebeten door een politiehond en raakte daardoor gewond. Een andere man werd door een lid van de ME meerdere malen geslagen met een wapenstok. In beide zaken was er in de ogen van het Openbaar Ministerie sprake van een noodzakelijk optreden door de politie in een situatie waarbij agressie vanuit supporters zich richtte op de politie.

Klachtenprocedure

In totaal 6 supporters hebben uiteindelijk een klacht ingediend over het optreden van de politie. Deze klagers hebben uitgebreid gesproken met de politieleiding wat heeft geleid tot begrip over en weer.