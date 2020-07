Aanhoudingen in onderzoeken overvallen Westelijke Mijnstreek

Op 1 februari werd een supermarkt aan de Bremstraat in Sittard overvallen. Ook van deze overval werden beelden via zowel een SpeurMee-video als in de uitzending van Opsporing Verzocht getoond. Begin juni werd al een 37-jarige verdachte aangehouden. De 17-jarige vrouw en 19-jarige man die op 24 juni aangehouden zijn voor de overval op de frituur in Munstergeleen worden tevens van betrokkenheid bij deze supermarktoverval verdacht. Daarnaast is er in deze zaak ook een 19-jarige vrouw uit Ulestraten aangehouden.

Het onderzoek naar de overvallen en welke rol de verdachten daarin hebben gehad gaat voort.