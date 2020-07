Hennepkwekerij opgerold na anonieme tip

Anonieme tip

De politie kwam de kwekerij op het spoor door een anonieme tip. Daarop zijn wij een onderzoek gestart, waarbij we zicht kregen op vier verdachten en een pand waar we een hennepkwekerij aantroffen. Bij het aantreffen van de kwekerij was deze al deels ontruimd, maar duidelijk is dat er zeker 1200 planten hebben gestaan.



Vier verdachten aangehouden

De vier verdachten (een 39-jarige vrouw uit Havelte, een 39-jarige man uit de gemeente Steenwijkerland, een 54-jarige man uit Ruinerwold en een 56-jarige man uit Hoek van Holland) zijn aangehouden. Zij worden verdacht van het meerdere malen vervaardigen van hennep en diefstal van stroom ten behoeve van de hennepkwekerij.

De kwekerij is ontmanteld, alle planten en apparatuur in het pand zijn in beslag genomen en worden vernietigd. Daarnaast heeft de politie ook verschillende voertuigen, crossmotoren, een camper en gereedschappen in beslag genomen. Er is een wederrechtelijk verkregen voordeel berekend van bijna 960.000 euro.



Risico's en schade

Mocht zich een hennepkwekerij bij jou in de buurt bevinden, dan loopt je risico op brand door kortsluiting en lekkage. De schade die de hennepteelt veroorzaakt is groot. Woningcorporaties en energiebedrijven draaien op voor de kosten veroorzaakt door lekkages, brandschade en illegaal afgetapte energie.

Vermenging onder- en bovenwereld

Criminele organisaties maken enorme winsten met de illegale teelt van hennep. Vaak wordt dat illegaal verkregen vermogen geïnvesteerd in legale branches, zoals vastgoed en horeca. Die vermenging van boven- en onderwereld, ook wel ondermijning genoemd, is uiterst zorgelijk. Dergelijke criminele organisaties schuwen geweld, afpersing, corruptie en zelfs liquidaties niet. De aanpak van de georganiseerde hennepteelt is een landelijke prioriteit voor de politie. Bij de aanpak is niet alleen de overheid betrokken. Ook bedrijven en verzekeraars doen er alles aan hennepteelt samen met de politie een halt toe te roepen.

Help mee hennepkwekerijen te bestrijden

De hulp van burgers is van groot belang. Ruik je henneplucht en denk je dat er een hennepkwekerij in je buurt zit? Meld verdachte situaties, bel de politie via 0900-8844 of bel Meld Misdaad Anoniem, 0800-7000. Lees hier meer over illegale hennepteelt.