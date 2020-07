'Ze zijn dader, maar vooral slachtoffer'

In het onderzoek is er samengewerkt met Jeugdzorg en met politie in het buitenland. ‘Uiteindelijk hebben wij bij een van de criminele netwerken zes kinderen uit deze afschuwelijk situatie weten te halen. Het duurde lang voordat ze ons vertrouwden.’ De kinderen werden in meerdere pleeggezinnen ondergebracht. ‘Het gaat nu goed met ze’, vertelt Joost. ‘Ze gaan naar school. Ze zien er verzorgd uit. Je ziet weer een lach op hun gezicht. Dat alles is te danken aan het geweldige werk van onze zorgpartners.’