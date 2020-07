Zelfgemaakte wapens in beslag genomen bij arrestant

Op woensdagochtend rond 9.30 uur verleende de politie ondersteuning aan een deurwaarder bij de Lagune in Lelystad. De bewoner stelde zich agressief op en gooide daarbij voorwerpen naar de aanwezige politiemensen. Bij een tweede poging om contact te maken met de man, werd duidelijk dat hij in het bezit was van zelfgemaakte wapens. Daarom is er overgegaan op een aanhouding, waarbij ook een politiehond is ingezet. De verdachte verzette zich hevig tijdens de aanhouding en heeft daarbij lichte verwondingen opgelopen. Zijn wapens zijn in beslag genomen voor verder onderzoek.

Dezelfde dag is de man uit Lelystad overgebracht naar een cellencomplex in Almere. Hier leek hij gekalmeerd, maar toen hij eenmaal in gesprek was met zijn advocate werd hij weer agressief. Hij heeft de advocate toen aangevallen en verwond. Zowel de advocate als de politiemedewerkers hebben aangifte tegen de man gedaan vanwege mishandeling.