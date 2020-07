Politie zoekt getuigen beschieting sportclub Johan Huizingalaan

Rond 02.00 uur ‘s nachts vond de beschieting plaats op de sportclub. Twee mannen met donkere kleding aan hebben vermoedelijk geschoten vanaf een scooter zonder kenteken. De verdachten zijn gevlucht in de richting van de Sloterplas. Door de recherche en Forensische Opsporing zijn meerdere hulzen aangetroffen op de plaats van de beschieting. Of de beschieting een verband heeft met het schietincident op de Spuistraat van afgelopen woensdag 29 juli is niet duidelijk, maar dit wordt uiteraard onderzocht.

De recherche is op zoek naar getuigen van de beschieting of wil in contact komen met personen die mogelijk meer informatie hebben over deze zaak. Heeft u informatie? Neem contact op met 0900-8844 of anoniem via 0800-7000. Via onderstaande tipformulier kunt u ook beeldmateriaal ter beschikking stellen aan de politie.