Getuigen gezocht poging beroving met geweld

De vrouw liep op woensdagavond 29 juli 2020 omstreeks 19:45 uur op de Neherkade, waar zij tussen de Slachthuisstraat en de Laakdwarsweg werd aangesproken door een onbekend gebleven man. De man probeerde haar vervolgens te beroven. Hierbij gebruikte de man veel geweld, waardoor het slachtoffer vervoerd werd naar het ziekenhuis. De politie is op zoek naar getuigen, die het incident gezien hebben of mogelijk de dader rond die locatie hebben zien rond hangen.



Signalement

Het gaat om een getinte man van ongeveer 25 jaar oud met een klein zwart baardje en een hoedje of een capuchon. De verdachte is weggerend in de richting van de Oudemanstraat.



Getuigen gezocht

Heeft u iets gehoord of iets opvallends gezien aan de Neherkade op woensdagavond 29 juli? Of heeft u beelden waarop de verdachte mogelijk te zien is? Dan komt de politie graag met u in contact. U kunt bellen naar 0900-8844 om uw informatie te delen. Wilt u liever anoniem blijven? Bel dan met Meld Misdaad Anoniem via 0800-7000.