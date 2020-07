16-jarige jongen beroofd en bedreigd met vuurwapen Spinozapark

Het was rond 15.40 uur toen het slachtoffer vanaf de supermarkt door het Spinozapark terugliep naar huis. Opeens kwam er een jongen links van hem lopen en eiste zijn telefoon. Vervolgens trok hij zijn T-shirt iets omhoog en liet een vuurwapen zien dat hij in zijn broeksband droeg. Hij pakte het ook nog helemaal vast in zijn hand en vroeg nogmaals om zijn telefoon. De jongen riep ‘Nee’, waarop hij op de grond werd gegooid. Uit zijn heuptasje werd zijn portemonnee gepakt waarmee de overvaller wegrende in de richting van supermarkt de Lidl. Het slachtoffer heeft meerdere malen om hulp geroepen, helaas heeft niemand dit gehoord. De jongen is ontzettend geschrokken achtergebleven. De politie is een onderzoek gestart en hoopt dat getuigen zich willen melden.

Wie weet wie de overvaller is?

Het gaat om een donker getinte jongen van rond de 17 jaar oud met zwart haar met opgeschoren zijkanten. Hij droeg een zwarte pet, een wit T-shirt met lange mouwen met een donkerblauwe streep erop. Een lange zwarte spijkerbroek met zwarte schoenen. De verdachte heeft een normaal postuur en is ongeveer 1.70 meter lang.

Wie weet wie deze jongen is? Alle informatie is welkom op 0900-8844 of op 0800-7000 als je liever anoniem wil blijven. Ook kun je het bijgevoegde tipformulier invullen.