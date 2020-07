Verdachte aangehouden in onderzoek naar Smishing

Smishing is een vorm van cybercriminaliteit die via SMS verstuurd wordt om burgers om de tuin te leiden. In dit onderzoek bleek dat de verdachte een vrouw uit Echt in februari via deze oplichtingsmethode had weten te misleiden en haar spaargeld te stelen. Naar aanleiding van de aangifte werd er door de politie onderzoek ingesteld waarna de verdachte in beeld kwam en kon worden aangehouden.