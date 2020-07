Getuigen gezocht autobrand Valkenswaard

Rond 02.15 uur werden de bewoners ruw uit hun slaap gestoord door een brand. Een brand die hun 3 auto’s heeft verwoest en hun huis heeft beschadigd. Door kordaat optreden van de brandweer kon de woning worden gespaard.

Uit onderzoek is gebleken dat de brand opzettelijk is ontstaan door brandstichting. We nemen deze brandstichting hoog op. Je moet er niet aan denken dat de brand daadwerkelijk was overgeslagen op de woning. Een woning waar mensen rustig lagen te slapen. Door de alertheid van de bewoners vielen er gelukkig geen slachtoffers

Wij zijn op zoek naar getuigen die ons meer kunnen vertellen over deze brandstichting. Heeft u wat gezien tussen 01.30 uur en 02.00 uur in de directe omgeving van de Smelen in Valkenswaard ? Dan horen wij dat graag via onderstaand tipformulier.

Belt u liever? 0900-8844. Meldt u liever anoniem? Dan kan contact op worden genomen met 0900-7000 (Meld Misdaad Anoniem)

Ook als u camerabeelden heeft waarop mogelijk beelden staan die meer kunnen vertellen over deze brandstichting dan horen wij graag van u. U kunt de beelden uploaden via het bijgaande tipformulier.