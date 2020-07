Politie onderzoekt mogelijk zedendelict

Bij de politie kwam donderdagochtend 30 juli een melding binnen van het vermoeden dat een bewoner van de wijk Pathmos in Enschede in het bezit zou zijn van kinderporno.

De man waarover de melding werd gedaan is dezelfde avond lastig gevallen door diverse personen uit de wijk. De man verblijft de komende dagen elders.

De politie Enschede is meteen, samen met speciaal opgeleide zedenrechercheurs, een grondig onderzoek gestart naar het mogelijk bezitten van kinderporno. De bewoner is op dit moment geen verdachte en is daarom ook niet aangehouden.

De politie begrijpt dat de emoties en gemoederen hoog kunnen oplopen. Het vermoeden dat er sprake kan zijn van kinderporno zorgt voor onrust. Politiechef Wolter Alberts van team Enschede reageert als volgt: “We vragen met klem om de rust te bewaren het kan niet zo zijn dat iemand voor eigen rechter gaat spelen. Dat kan het onderzoek en de eventuele rechtsgang alleen maar frustreren”.

Een goed en gedegen onderzoek heeft tijd nodig. Wil je meer weten over wat kinderporno is en wat je kunt doen als je het bijvoorbeeld tegenkomt op internet? Zie: Thema Kinderporno

