Getuigen gezocht van beschieting tram

Wanneer de tram op donderdagavond rond 23.30 uur langs het Prinsenplein rijdt hoort een passagier een knal. Vervolgens blijkt dat er een klein gaatje zit in een raam van de tram. Vermoedelijk is deze tram dus beschoten. De tram is veiliggesteld en de politie doet verder onderzoek. De politie vraagt getuigen zich te melden.

Meer info?

Neem dan contact op met de politie. Als u iets verdachts gezien heeft, camerabeelden heeft of meer weet over wat er gebeurd is, komen we graag met u in contact. Bel 0900-8844 of vul onderstaand tipformulier in. Als u liever anoniem contact opneemt, bel dan 0800-7000 of ga naar meldmisdaadanoniem.nl.