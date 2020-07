Wie overviel snackbar Rietdijk?

Het was rond 22.15 uur toen de man de snackbar binnenkwam. Hij liep meteen op de balie af en greep naar de kassalade. Hij bedreigde ondertussen het personeel met een mes en liep de snackbar uit. Een bezoeker van de snackbar is nog achter de overvaller aangerend, maar helaas tevergeefs. Er is een onderzoek gestart. Het gaat om een man met een donkere huidskleur in een donker trainingspak met normaal postuur. Hij droeg een capuchon en had zijn gezicht bedekt met een donkere stof.

De politie bekijkt de camerabeelden en spreekt met getuigen. Heeft u informatie, maar de politie nog niet gesproken? Meld dit dan via het tipformulier of via 0900-8844. Anoniem kan natuurlijk ook, via 0800-7000.