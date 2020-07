Aanhouding na bedreiging

De politie ontving een melding van geluidsoverlast uit een woning aan de Televisiestraat. Agenten gaven de bewoner een waarschuwing dat het volume naar beneden moest. Niet veel later kwam er weer een melding over geluidsoverlast. Agenten waarschuwden nog een keer, maar de bewoner die onder invloed verkeerde was niet voor rede vatbaar. De politie deelde mede dat de geluidsapparatuur in beslag kon worden genomen. De verdachte uitte bedreigingen naar de agenten waarvoor hij aangehouden werd. De verdachte verzette zich daartegen waardoor een agent pepperspray moest gebruiken. Daarna werd de verdachte naar het bureau overgebracht. Hij zit nog vast voor verhoor.