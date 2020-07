Drie verdachten aangehouden voor inbraak Wormerveer

Toen de politie ter plaatse kwam waren de daders reeds vertrokken. Buiten het pand stonden verschillende goederen welke uit het pand afkomstig waren. Ook was een snoepautomaat in het pand opengebroken. Bij een staande houding van een voertuig in de buurt werd een deel van de buit in het voertuig aangetroffen. De twee inzittenden, een man van 19 jaar uit Krommenie en een 24 jarige man uit Wormerveer, zijn aangehouden.

Ook werd buiten het pand een mobiele telefoon aangetroffen waarvan de zaklamp nog brandde. De eigenaar van die telefoon, een 21 jarige man uit Krommenie, is ook aangehouden.

2020138464