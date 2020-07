Halsketting afgerukt in Zwanenburg

Van de man is het volgende signalement bekend, slank postuur, blanke huidskleur, kort blond haar, gekleed in een lichtkleurig vest. Hij droeg geen helm. Van de bromfiets is geen signalement bekend, ook is de rijrichting onbekend.

De politie heeft een zoekactie gehouden en er is een buurtonderzoek gehouden. Dit heeft niet geleid tot een heterdaad aanhouding. De vrouw is slachtofferhulp aangeboden.