Overval op afhaalrestaurant in Oudorp

Van de man is het volgende signalement bekend: man, ongeveer 30 jaar oud, slank postuur, licht getinte huid, gekleed in zwarte kleding met een zwarte helm. Hij is mogelijk weggereden met een andere verdachte op een zwarte scooter in der richting van de Neptunusstraat. Van het incident is ook een Burgernet bericht verspreid, dit heeft niet geleid tot een onmiddellijke aanhouding van de daders.

De politie roept getuigen op zich te melden via 0900-8844. Mocht u op een andere manier weten wie bij de overval betrokken zijn dan horen wij dat ook graag. Dat kan ook anoniem, bel dan misdaad anoniem via 0800-7000. De politie neemt graag kennis van eventuele beelden. U kunt ze uploaden via dit dit formulier onder vermelding van2020138338.