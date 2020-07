Getuigenoproep na overlastmeldingen

Brasserskade

Getuigen vertelden agenten dat er aan de Brasserskade in een buurthuis rond 00.30 uur een ruzie gaande was tussen een twintigtal personen. Een van hen vertrok in een auto. Verder zou er een auto in de Sumatrastraat mogelijk zijn ingereden op een groep personen, waarbij de auto door de groep bekogeld werd. Op de kruising van de Brasserskade met de Vrijebanselaan hield de politie rond 00:35 uur een bestuurder in een beschadigde personenauto staande. Het bleek te gaan om een 36-jarige man, zonder vaste woonplaats. Op het politiebureau blies hij 690 Ugl. Er is een proces-verbaal tegen hem opgemaakt en zijn rijbewijs is ingenomen. Agenten deden onderzoek in de Sumatrastraat, maar dat leverde onvoldoende antwoorden op over het incident. De politie Delft komt daarom graag in contact met getuigen of slachtoffers die bij dit incident betrokken waren. Bel hiervoor met 0900-8844.



Illegaal feest in het Delftse Hout

Rond 01.:00 uur kreeg de politie een melding van vernieling van een personenauto aan het Delftse Hout. Een groep mensen zouden stenen gooien naar een auto, waarbij ook de bestuurder gewond zou zijn geraakt. Toen agenten bij het Delftse Hout arriveerden waren daar tientallen personen aanwezig en bleek er sprake te zijn van een illegaal feest. Drie personen waren onwel geworden, zij zijn direct door ambulancepersoneel nagekeken en één van hen is voor verdere controle vervoerd naar het ziekenhuis. Er waren meerdere auto’s aanwezig die de politie controleerde. Uiteindelijk spraken agenten met de bestuurder van de vernielde auto, die deed nog geen aangifte van de vernieling. De politie vraagt aan getuigen of slachtoffers van strafbare feiten om zich te melden via 0900-8844.



Nadat de hulpdiensten arriveerden, vertrokken de feestgangers huiswaarts.



Doe altijd aangifte

De politie doet er alles aan om daders van strafbare feiten op te sporen en te arresteren. Bent u slachtoffer van mishandeling, vernieling of een ander strafbaar feit? Doe dan altijd aangifte! Op https://www.politie.nl/aangifte-of-melding-doen vindt u meer informatie over de manieren waarop u aangifte kunt doen. Uw informatie geeft ons een beter beeld van de door u gemelde criminaliteitsvorm. Zo kunnen wij deze weer beter bestrijden.