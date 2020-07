Getuigen gezocht na steekpartij in Rotterdam Centrum

Vanmorgen vroeg rond 6.15 uur hadden een aantal uitgaansgasten mot met elkaar voor een club aan de William Boothlaan in Rotterdam Centrum. Deze woordenwisseling mondde uit in een vechtpartij waarbij is gestoken. Een 33-jarige man uit Rotterdam raakte hierbij gewond aan zijn been en is naar het ziekenhuis gebracht. De politie doet onderzoek en kan daarbij de hulp van getuigen goed gebruiken.

Meer informatie?

Heeft u iets gezien wat de politie kan helpen in het onderzoek of heeft u misschien camerabeelden en nog met de politie gesproken? Dan komen we graag met u in contact. Dat kan via onderstaand tipformulier of telefonisch op 0900-8844. Anoniem kan ook via meldmisdaadanoniem.nl of telefonisch op 0800-7000.