Verdachte aangehouden voor brute poging overval

Op 27 april rond 22.30 uur kwam het 59-jarige slachtoffer aan in zijn auto bij zijn woning in Dordrecht. Hier werd hij vermoedelijk opgewacht door meerdere gemaskerde mannen. Met een hamer sloegen zij in op de auto waarop het slachtoffer snel wegreed. Gelukkig raakte het slachtoffer niet gewond, maar hij is zich logischerwijs wild geschrokken. De politie startte een onderzoek en hield vrijdag 3 juli een 21-jarige Ridderkerker aan in zijn woning. Hij wordt verdacht van betrokkenheid bij poging overval. Meerdere aanhoudingen sluit de politie niet uit.