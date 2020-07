Bestuurder gewond na ongeval

Een auto die bestuurd werd door een 23-jarige man uit Stavenisse, was uit de bocht gevlogen en ondersteboven op de Langeweg, parallel aan de Poortvlietsedijk, terechtgekomen. De bestuurder is overgebracht naar het ziekenhuis. Over zijn letsel is niets bekend. De brandweer zorgde voor afzetting van de weg gedurende het onderzoek.

Voor de man naar het ziekenhuis is vervoerd moest hij een blaastest afleggen. Hieruit bleek dat hij teveel had gedronken. In het ziekenhuis heeft een arts bloed van de man afgenomen. Dat wordt opgestuurd naar het NFI. Daar onderzoeken de medewerkers hoeveel alcohol de man precies had gedronken. Als dat bekend is volgt een definitieve beslissing over de verdere afhandeling van de zaak.

Het rijbewijs van de man is ingevorderd door de politie. De beschadigde auto is weggesleept door een takelbedrijf, daarna is de weg weer vrijgegeven. Van de getuige is een verklaring opgenomen door de politie.