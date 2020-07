Bestuurders zonder rijbewijs bekeurd

Een kwartiertje later reed een andere surveillance-eenheid over de Dokweg in Terneuzen. De agenten zagen een brommer rijden waarvan de bestuurder één been op het stuur had gelegd. De 21-jarige man uit Vogelwaarde stopte verderop in de straat en de agenten spraken hem aan op zijn rijgedrag. Deze man bleek niet in het bezit van een rijbewijs, ook reed hij op een onverzekerde brommer en bij een blaastest bleek dat hij teveel alcohol had gedronken. Op het politiebureau blies hij op het ademanalyseapparaat 465 ug/l, dat is bijna twee keer zoveel dan is toegestaan.

Voor alle feiten krijgt de man een proces-verbaal. Ook de kentekenhouder van de brommer krijgt een bekeuring. Hij liet iemand op zijn onverzekerde brommer rijden.