Bewoner geslagen bij woninginbraak

Bent u getuige geweest? Hebt u iets gehoord of gezien dat met dit incident te maken kan hebben? Verdachte personen of auto’s? Deel uw informatie dan alstublieft met de politie. Dat kan via het algemene telefoonnummer van de politie (0900-8844) of via What’s App (06-12207006). Wanneer u, om wat voor reden dan ook, liever niet met de politie praat, maar toch wilt helpen om deze inbrekers te pakken te krijgen, dan wordt u verzocht uw informatie te delen via Meld Misdaad Anoniem. Dat kan telefonisch (0800-7000) of via hun website: www.meldmisdaadanoniem.nl. Vermeld bij contact graag zaaknummer 2020-172062.