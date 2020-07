Man met drugs op zak aangehouden

Politiemensen rijden vrijdagvond rond 21:20 uur over de Smeelelaan in Waalwijk waar zij een auto zien rijden zonder werkend remlicht. Op de Wilhelminastraat geven ze een stopteken. Nadat de bestuurder zijn voertuig heeft gestopt, gaan de agenten met hem in gesprek. Uit het gesprek blijkt dat de man twee joints in zijn auto heeft liggen. Ze vragen de man of hij nog meer verdovende middelen bij zich heeft. Maar daar antwoordt de man nee op. Vervolgens wordt de man gefouilleerd door een van de agenten, deze voelt direct een flinke verdikking in de schaamstreek. Nogmaals wordt hem gevraagd of hij echt niet nog meer verdovende middelen in zijn bezit heeft. Weer antwoordt de man met nee. Omdat de agenten sterk het vermoeden hebben dat de verdikking van de man geen natuurlijke verdikking is, wordt buiten het zicht vanaf de openbare weg, zijn joggingsbroek naar beneden getrokken. Op dat moment besluit de man toch toe te geven en haalt hij meer dan 50 gripzakjes uit zijn onderbroek. In de gripzakjes zat zowel cocaïne als amfetamine. De man is aangehouden en wordt door de politie gehoord. De drugs zijn in beslag genomen en worden vernietigd.