Veertienjarige aangehouden voor steekincident en straatroof

Bij het steekincident raakte een jongen gewond. Uit onderzoek blijkt dat de jongen uit Riemst ook wordt verdacht van betrokkenheid bij een mishandeling en beroving in het Frontenpark in Maastricht op zondagavond 3 mei. Het slachtoffer dat werd geschopt, geslagen en bespuugd, werd vervolgens beroofd van zijn gsm, portemonnee en jas. De veertienjarige jongen zit vast en is voor verder onderzoek in verzekering gesteld. Hij wordt dinsdag voorgeleid aan de rechter-commissaris. Gezien de leeftijd van de verdachte kan niet meer informatie worden gedeeld.