Aanhoudingen in Utrecht en Wageningen

In Utrecht waren vandaag diverse groepen aanwezig, waaronder aanhangers van ‘Nederland in Opstand’ en groepen mensen die de politie eerder deze week al in beeld kreeg. Daarnaast verzamelden zich in Wageningen naar schatting zo’n 200 personen, waarvan de meeste vertrokken op aanwijzing van de politie. Een aantal weigerde te gaan en wat uiteindelijk resulteerde in 51 aanhoudingen in Wageningen. In Utrecht bleef het bij 15 aanhoudingen, voor verschillende strafbare feiten, zoals verstoring van de openbare orde, geweld en poging tot geweld.