Waar is dat feestje...

De personen vielen op omdat ze op een weg liepen (Kanaalkade) waar geen voetgangers mogen lopen. Hierop werden de personen aangesproken en werd duidelijk dat ze op zoek waren naar de locatie een illegaal feest. Agenten wisten het feestje echter wel te vinden en besloten het illegale feest te beëindigen. Ook omdat het een onveilige plek betrof op een bovenverdieping met slechte in- en uitgangen.



In het pand waren op dat moment rond de 50 / 60 personen aanwezig. Nadat hun identiteit was vastgesteld konden zij het pand rustig en veilig verhalen. Diverse spullen waaronder een aggregaat en dj-spullen zijn in beslag genomen. De 'organisator' heeft zich niet gemeld. De politie stelt een nader onderzoek in.



Een persoon, een 20-jarige vrouw uit Assendelft, is aangehouden voor handel in (soft)drugs.



2020139249