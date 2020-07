Twee aanhoudingen na bedrijfsinbraak

De politie ging direct op het inbraakalarm af en zag voor het pand een personenauto staan, die startklaar leek te staan om snel weg te rijden. Kort daarna renden drie verdachten het pand uit. Een agent riep direct op luide wijze en niet misstaande wijze dat “de drie waren aangehouden en dat zij staande moesten houden”, met de waarschuwing dat er anders met politiehonden naar hen gezocht zou worden. De drie keken de agent aan en renden vervolgens weg richting de Dronensingel. Hierop zette agenten de omgeving af en zocht een politiehelikopter mee naar de drie. Een agent rende met zijn aangelijnde politiehond achter de verdachten aan en waarschuwde wederom dat de verdachten zich staande moesten houden. Na een korte achtervolging hielden agenten de twee verdachten aan. De 20-jarige verdachte werd bij zijn aanhouding door een politiehond in zijn been gebeten en hij is hiervoor behandeld.



De personenauto die voor het pand stond is in beslag genomen voor onderzoek. In de auto troffen agenten goederen aan, zoals inbrekerswerktuigen. De twee verdachten zitten vast en worden gehoord. Er is aangifte gedaan van de inbraak. De politie sluit meerdere aanhoudingen niet uit.



Inzet politiehonden

Bij de zoektocht naar de wegvluchtende verdachten is een politiehond ingezet. De politie gebruikt voor haar werk honden. Zo zet de politie speurhonden in om drugs of explosieven op te zoeken en surveillancehonden bij het dagelijks politiewerk. De surveillancehond is een zogenoemd geweldsmiddel, zoals de wapenstok, pepperspray en het vuurwapen dat ook zijn. Politiehonden worden samen met de politiepaarden ook wel Levende Have genoemd. Meer informatie over politiehonden vindt u op politie.nl .