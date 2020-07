Man gezocht na geweldsincident

Het meisje werd op vrijdag 3 juli tussen 17.30 en 18.00 uur in het trappenhuis van het portiek, van de flat aan de Agaatlaan bij ingang C, op een vervelende manier aangesproken door de man. Toen het slachtoffer niet reageerde op het aanspreken, pakte de man haar hardhandig beet. Hierop gaf het meisje de man een paar rake klappen, waardoor hij viel. Heftig geschrokken vluchtte zij het portiek uit en snelde naar haar woning. Het meisje deed aangifte van het voorval en wij zijn direct een onderzoek gestart en dringend op zoek naar de man die hierbij betrokken was.



Signalement

Het gaat om een man van 20 à 28 jaar oud met een zongebruinde of licht getinte huid, dun met een lengte van 1.75 meter. Zijn gezicht is rechthoekig en hij heeft een brede neus. Hij heeft plat bruin haar wat aan één zijde opgeschoren is. Verder sprak hij accentloos Nederlands en heeft hij een zware stem. Zijn uiterlijk is onverzorgd, hij droeg kleding met gaten erin en een spijkerbroek.



Herkenning? Bel de politie

Herkent u uzelf in dit signalement en was u betrokken bij dit geweldsincident, meldt u zich dan direct bij de districtsrecherche Leiden-Bollenstreek. Of herkent u het signalement en weet u wie deze man is? Bel dan direct de districtsrecherche Leiden-Bollenstreek 0900-8844 of anoniem via Meld Misdaad Anoniem 0800-7000.