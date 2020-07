Onderzoek na geweldsincident

Agenten spraken met een paar getuigen. Hierop hielden agenten korte tijd later een verdachte aan. Forensisch en tactisch rechercheurs doen onderzoek in en rondom een woning aan de Schoonouwenseweg.



Iets gezien of gehoord?

Heeft u iets gezien of gehoord in de omgeving van de Schoonouwenseweg rond 07:00 uur? Bel dan met 0900-8844. Liever anoniem? Bel dan met Meldt Misdaad Anoniem via 0800-7000.