Achtervolging na wegrijden van alcoholcontrole

De alcoholcontrole vond plaats op de Rijksweg N676 in Breskens. De automobilist reed vervolgens de N675 op. Hierbij reed de bestuurder bijna een politieman aan op de rotonde bij de Sterreboschweg, de agent kon ternauwernood opzij springen. De achtervolging ging verder. De vluchtende bestuurder reed Breskens binnen en scheurde met snelheden van ongeveer 90/100 km/u door de bebouwde kom van de plaats. Een koppel agenten besloot hun dienstvoertuig schuin op de weg te zetten in de Dorpsstraat in Breskens, omdat de personenauto die kant op ging. De auto reed met zeer hoge snelheid op hen af, maar sloeg bij de Vogelenzang, nét voor de schuin geplaatste dienstauto, af en reed zich vast in de fietssluis aldaar. Hierbij beschadigde de auto.

Agenten haalden de 22-jarige Bressiaander uit zijn auto, hielden hem aan en namen hem mee naar het bureau. Bij de man is een speekseltest gedaan waaruit bleek dat hij onder invloed was van THC (de werkzame stof in hasj en wiet). Een GGD-arts is naar het bureau gekomen en heeft daar een bloedmonster afgenomen van de 22-jarige man. Dit monster wordt opgestuurd naar het NFI waar het onderzocht zal worden. Hierna is hij naar een politiecellencomplex overgebracht. Daar zit hij nog vast.

De auto van de man is in beslag genomen voor verder onderzoek. In de auto werd een gebruikershoeveelheid hennep aangetroffen, alsmede een geldbedrag van enkele honderden euro’s. Ook die goederen zijn in beslag genomen. De verdachte wordt zondag gehoord door rechercheurs in het cellencomplex. Tegen de man is aangifte gedaan van poging doodslag.