Drie aanhoudingen Altenaweg Waalwijk

Politiemensen reden zaterdagvond 4 juli rond 22:45 uur naar de Altenaweg in Waalwijk voor een melding waarbij gestoken zou zijn. In een pand aan de Altenaweg werden de agenten naar een man gebracht die een steekwond had, hij is met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht. De verdachte die mogelijk gestoken heeft, is aangehouden. Onderzoek wees uit dat voorafgaande aan het steekincident mogelijk een conflict had plaatsgevonden. Bij dit conflict waren meerdere personen betrokken. Twee van hen zijn aangehouden voor onder andere mishandeling. In het totaal zitten er nu drie mannen uit Waalwijk van 22, 24 en 27 jaar vast. Zij worden door de politie gehoord. Het onderzoek loopt.