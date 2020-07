Gevaarlijke situatie gemeld door automobilisten

Door de politie is de man, een 38-jarige inwoner van Terneuzen, uit de auto gehaald en overgebracht naar het bureau. De man moest een blaastest ondergaan. Hieruit bleek dat hij niets had gedronken. Ook een speekseltest wees niet uit dat hij onder invloed van drugs zou zijn. Omdat zijn gedrag er wel op wees dat hij onder invloed van iets was, hebben de agenten een GGD-arts gevraagd naar het bureau te komen om bloed af te nemen. Dat is ook gebeurd. Het monster wordt naar het Nederlands Forensisch Instituut gestuurd om daar te worden onderzocht. Als de uitslag van dit onderzoek bekend is, neemt een Officier van Justitie een beslissing over de verdere afhandeling van de zaak. Door de politie is het rijbewijs van de man ingevorderd op basis van artikel 5 van de Wegenverkeerswet, het veroorzaken van gevaar en hinder voor andere weggebruikers. Zijn auto was behoorlijk beschadigd. Beelden vanuit de Westerscheldetunnel wezen uit dat de man vermoedelijk in de tunnel tegen de tunnelwand was aangereden.