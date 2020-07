Verdachte Westkapelse inbraak aangehouden in Dordrecht

De man bedreigde hen en ging er vandoor in een auto. Een toerist zag dit rond 13.30 uur gebeuren en maakte vervolgens een foto van de auto waar de man in wegreed. De politie werd gebeld en agenten kwamen ter plaatse om de schade en een aangifte op te nemen. In de tussentijd is door andere politiemensen uitgekeken naar het betreffende voertuig. In Zeeland werd de auto niet meer aangetroffen.

Politiemensen in Dordrecht hielden enkele uren na de inbraak in Westkapelle het voertuig staande. De bestuurder is aangehouden. Het bleek te gaan om een 52-jarige man uit Rotterdam. Hij had verschillende goederen bij zich die mogelijk van diefstal afkomstig zijn. Alle goederen en de auto van de man zijn in beslag genomen. De politie denkt dat de man verantwoordelijk is voor meer inbraken op Walcheren.

De Rotterdammer is overgebracht naar een politiecellencomplex en zal daar zondag worden gehoord door rechercheurs.