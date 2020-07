Man neergeschoten op straat, politie zoekt getuigen

De politie startte meteen een Burgernetactie mensen werd gevraagd uit te kijken naar de verdachten. Mogelijk was er een busje weggereden met daarin twee mannen. Verschillende getuigen hebben zich naar aanleiding van de Burgernetactie gemeld. Ook ter plaatse zijn we meteen een onderzoek gestart. De omgeving werd afgezet zodat rechercheurs sporen kunnen veilig konden stellen. Verder werden camerabeelden onderzocht en is er met getuigen gesproken. Op dit moment is er nog niets bekend over een motief of achtergrond voor deze schietpartij.