Kettingdief actief in Breukelen

Op zondagmiddag 5 juli rond ond vier uur maakt een 80-jarige vrouw in Breukelen een wandeling over de Looijersdijk. Plotseling wordt van achteren haar gouden ketting van haar hals gerukt, waardoor zij omvalt en een bloedende wond aan haar knie oploopt. De straatrover gaat er met de ketting vandoor. Getuigen vertellen dat hij later in de buurt van de kerk op de Eendrachtlaanwegrijdt op een donkere scooter.

Signalement

De dader heeft een lichte huid, is rond de 1.80 meter lang, had een rood petje op en droeg een lichtgrijze sweater met capuchon. Hij is weggereden op een donkere scooter.

Meer soortgelijke straatroven in de regio

De werkwijze en het signalement lijken in dit geval overeenkomsten te hebben met eerdere straatroven in de regio. De afgelopen weken zijn er in totaal 14 meldingen gedaan waarbij oudere vrouwen beroofd zijn van hun halsketting, diev van hun hals werd gerukt. Daarbij wordt de dader steeds omschreven als een jonge blonde jongeman, 20 – 30 jaar, op een donkere scooter.

Ook buiten de regio zijn er meerdere meldingen van soortgelijke berovingen gedaan. De politie onderzoekt of er een verband is tussen de verschillende meldingen en of het hier om dezelfde dader kan gaan.

Kaart

Om duidelijker te maken waar deze gewelddadige straatroven precies hebben plaatsgevonden, is er een kaart gemaakt met daarop de datum en de locatie van de straatroven. Woon je in de buurt van een van deze locaties en heb je een camera aan je huis? Dan heb je misschien wel de dader vastgelegd rond dit tijdstip. Kijk dus goed of je misschien beeldmateriaal hebt dat kan helpen in het politieonderzoek.

Let daarbij op het volgende signalement: een jongeman, 20 – 30 jaar, blond haar of een petje, tussen 1.75 m en 1.85 m lang, verplaatst zich op een donkere scooter met een blauwe kentekenplaat.





Incidenten

23 juni rond 12.15 uur op de Dorser, Leusden. 24 juni rond 10 uur op de Kuyperstraat, Bunschoten. 24 juni rond 14.40 uur op de Korte Dreef, Driebergen. 24 juni om 17.10 uur, Eiberlaan, Hoevelaken. 25 juni tussen 10 en 10.30 uur op de Berlagestraat te Huizen. 25 juni tussen 15.30 en 16 uur op de Arnhemsebovenweg te Zeist. 26 juni 10.50 uur, Jacob van Lenneplaan, Baarn. 26 juni 11.00, Vierkante Bosje, Eemnes. 26 juni rond 12 uur, Varenstraat, Soest. 26 juni rond 14 uur, Ceintuurbaan, Bussum. 26 juni tussen 16.05 en 16.20 uur op de Oude Amerfoortseweg te Hilversum. 27 juni tussen 10 en 10.15 uur op de Looydijk in De Bilt. 28 juni 17.00 uur op de Moerasvaren, Vleuten. 5 juli 16.00 uur op de Looijersdijk in Breukelen

Help mee

De politie doet onderzoek en jij kunt hierbij helpen. Weet je wie deze jongeman is? Of ben je getuige geweest van een van deze diefstallen? Dan komen we graag met je in contact. Ook winkeliers die ineens grote hoeveelheden kettingen aangeboden krijgen vragen we om alert te zijn. Vul onderstaand meldformulier in of bel 0900 8844. Anoniem melding doen kan ook. Alvast bedankt.

Op televisie

Op zaterdag 11 juli besteedt het regionale opsporingsprogramma Bureau Hengeveld aandacht aan de gewelddadige straatroven door middel van kettingrukken. In de uitzending zullen beelden van een straatroof, van de dader en van zijn scooter worden getoond. Naast deze zaak zal er ook aandacht worden besteed aan een woninginsluiping in Breukelen, waarna er met gestolen bankpassen in Utrecht wordt gepind en een herhaling van de zaak van de coldcase van een gewelddadige overval op een juwelier in Montfoort in 2013.