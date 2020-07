Overval snackbar Hilversum

Zondagavond worden medewerkers van een snackbar aan de Koningsstraat opgeschrikt door een gewapende man. Hij eist geld maar gaat er uiteindelijk zonder buit vandoor. Twintig minuten later wordt er een verdachte gezien die voldoet aan het signalement van de man uit de snackbar. Deze 19-jarige man wordt aangehouden op de Brinkweg.

Gebied

De overval is gepleegd aan de Koningsstraat en de aanhouding vond plaats op de Brinkweg. Het kan dus zijn dat de verdachte in de tussentijd in deze buurt heeft rondgelopen en mensen hem hebben gezien. Ook als u in de buurt woont en camera’s aan uw huis heeft, kan het zijn dat daar wat op is vastgelegd. Alle informatie over de route en het gedrag van de verdachte kan ons helpen in het onderzoek naar de overval.

Getuigen gezocht

Heeft u zondagavond iets verdachts gezien in deze omgeving? Of weet u meer over de overval die plaats vond? Neem dan contact met ons op via 0900-8844 of 0800-7000 (anoniem).